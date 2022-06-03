Футболисты «МЮ» признали Де Хеа лучшим игроком команды в сезоне. Вратарь получил приз в 4-й раз – это рекорд

Футболисты признали лучшим игроком команды в сезоне-2021/22.

По ходу минувшего сезона голкипер семь раз признавался лучшим игроком матча – столько же подобных наград в «Юнайтед» получил лишь Криштиану Роналду. Де Хеа признавали лучшим игроком «МЮ» три месяца подряд – в ноябре, декабре и январе.

Игроки «МЮ» в четвертый раз признали Де Хеа лучшим. Это рекорд клуба. По два раза этот приз получали (в сезонах-2006/07 и 2007/08), Люк Шоу (в сезонах-2018/19 и 2020/21) и (в сезонах-2011/12 и 2016/17).

Статистику 31-летнего вратаря можно изучить по ссылке.