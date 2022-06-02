Роналду 5 матчей не забивает за сборную Португалии. В октябре был хет-трик Люксембургу

Нападающий Криштиану Роналду продлил серию без голов за сборную Португалии.

Форвард, представляющий , вышел на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в , однако результативными действиями не отметился.

В последний раз Роналду забивал за национальную команду 12 октября – тогда он оформил хет-трик в матче с (5:0) в квалификации ЧМ-2022. С тех пор голов нет пять матчей.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории сборной можно ознакомиться здесь.