Роналду 5 матчей не забивает за сборную Португалии. В октябре был хет-трик Люксембургу

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Нападающий Криштиану Роналду продлил серию без голов за сборную Португалии.

Форвард, представляющий «Манчестер Юнайтед», вышел на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в Лиге наций, однако результативными действиями не отметился.

В последний раз Роналду забивал за национальную команду 12 октября – тогда он оформил хет-трик в матче с Люксембургом (5:0) в квалификации ЧМ-2022. С тех пор голов нет пять матчей.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории сборной Португалии можно ознакомиться здесь.

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