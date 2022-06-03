Ди Мария о словах Мбаппе про футбол в Южной Америке: «В матче с Италией мы показали, что на одном уровне со сборными из Европы»

отреагировал на слова о футболе в Южной Америке.

Некоторое время назад французский нападающий сказал: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы».

«О словах Килиана много гооврили. Мы должны постоянно играть против южноамериканских сборных. Считаю, в матче с Италией мы показали, что находимся на одном уровне с европейскими сборными.

Мы должны продолжать работать. На чемпионате мира будут очень серьезные команды, которые очень сильны. Думаю, мы показали, что находимся на хорошем уровне. Но мы должны продолжать работу. Есть и другие кандидаты на победу с отличными игроками», – сказал вингер после победы Аргентины над сборной Италии (3:0) в Финалиссиме.

Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок