Месси о 3:0 с Италией: «Аргентина готова играть с кем угодно. Это была хорошая проверка»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги игры с Италией в Финалиссиме.

Его команда одержала победу со счетом 3:0, он отдал две голевые передачи.

«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно.

Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», – сказал форвард, представляющий .

Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок