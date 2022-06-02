Месси о 3:0 с Италией: «Аргентина готова играть с кем угодно. Это была хорошая проверка»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги игры с Италией в Финалиссиме.
Его команда одержала победу со счетом 3:0, он отдал две голевые передачи.
«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно.
Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», – сказал форвард, представляющий «ПСЖ».
Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок