Месси о 3:0 с Италией: «Здорово, когда привыкаешь побеждать. Нужно подойти к первому матчу ЧМ в наилучшем состоянии»

высказался о победе сборной Аргентины над Италией (3:0) в Финалиссиме.

«Здорово, когда привыкаешь побеждать. Даже не знаю, сколько эта команда уже не проигрывает, и это плюс. Нам нужно постараться продолжить рост и подойти к первому матчу чемпионата мира в наилучшем состоянии.

Когда мы вместе, силы появляются, даже если их уже нет. Эта команда всегда играла так. Сегодня – даже сильнее, чем раньше. В футболе никогда нельзя давать слабину, потому что соперники часто равны. Одна деталь может изменить матч.

Я чувствую себя нормально, немного устал. Мы старались выложиться на поле», – сказал форвард .

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