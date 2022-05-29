Мединский приехал на финал Кубка России в кепке Putin Team с буквой Z из георгиевской ленты

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Динамо Москва Владимир Путин Политика Р-Спорт Владимир Мединский Футбол

Владимир Мединский прибыл на финал Кубка России в кепке в поддержку президента России.

Бывший министр культуры России, который сейчас занимает должность помощника президента страны Владимира Путина, приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в кепке с надписью Putin Team и буквой Z из георгиевской ленты.

«Правильная кепка. Все, спасибо», – сказал Мединский, демонстрируя ее журналистам.

Фото: скриншоты из видео «Р-Спорт»

Финал Кубка начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

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