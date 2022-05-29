Владимир Мединский прибыл на финал Кубка России в кепке в поддержку президента России.

Бывший министр культуры России, который сейчас занимает должность помощника президента страны , приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России между и в кепке с надписью Putin Team и буквой Z из георгиевской ленты.

«Правильная кепка. Все, спасибо», – сказал Мединский, демонстрируя ее журналистам.

Фото: скриншоты из видео

Финал Кубка начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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