Бензема о призе Onze d’Or: «То, как я играю, отражает мое видение футбола. Если бы я увидел, что другой игрок делает то же, что и я, проголосовал бы за него»

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Карим Бензема прокомментировал получение награды Onze d’Or 2022.

Нападающий «Реала» был признан лучшим игроком года в Европе по версии журнала Onze Mondial. 

– Ты был высоко оценен читателями Onze Mondial, которые решили наградить тебя премией Onze d’Or. Как ты думаешь, почему?

– Почему? Потому что я провел отличный сезон, думаю.

Я принимал участие во многих важных матчах, я делал разницу. Все это заставляет людей признать мои выступления. Кроме того, я был стабилен на протяжении всего сезона. 

– Если бы ты был футбольным болельщиком, ты бы проголосовал за Карима Бензема

– Да, конечно, потому что я люблю свою игру, мне нравится то, что я делаю на поле. Я играю в тот футбол, в который всегда хотел играть.

То, как я играю, отражает мое видение футбола. Например, если бы я увидел, что другой игрок делает на поле то же, что и я, я бы проголосовал за него, – сказал Бензема.

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