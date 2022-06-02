Продюсер Роднянский о «Матч ТВ»: «Спортивный канал был обречен стать частью пропаганды. Канделаки была готова реализовать эту задачу без сантиментов к спорту»

Александр Роднянский высказался о политике .

– была одним из главных лиц вашего СТС. Вы следили за ней на «Матче»?

– Я смотрел «Матч», а потом в разговоре с Дудем (признан иноагентом в России) что-то про нее сказал – на мой взгляд, совершенно не обидное, – и она обиделась. Видимо, потому что у них с Дудем какое-то свое напряжение.

Я не то чтобы боюсь кого-то обидеть, просто очень редко говорю о знакомых. Хорошо говорю, а плохо – никогда. Тем более я не большой специалист в спортивных каналах, я только их зритель.

А вообще я смотрю много спорта. В последние годы на российском телевидении, кроме спортивного, ничего не включал.

– Когда вы строили СТС, у вас был как минимум один очень яркий конкурент (ТНТ), но вообще вы говорили, что соперничаете с большой тройкой – Первым каналом, «Россией» и НТВ. У «Матча» долго не было конкурента даже в интернете, а на телике нет и сейчас. Это плохо?

– Конечно. Более того, объявление конкуренции – это очень важно. Я всегда считал ошибкой, когда после моего ухода с СТС они сформулировали конкуренцию только с ТНТ.

Я всегда очень уважительно относился к ТНТ, их команда во главе с Романом Петренко сделала невероятные успехи. Но для меня было маркетинговой азбукой, что нужно всегда формулировать конкуренцию с самым сильным соперником. Когда мы спорили с большой тройкой, в какой-то момент мы в нее вошли, опередив НТВ. И удерживали эту позицию около года – акционеры от нас этого никак не ожидали.

Конкуренция – это вообще очень спортивная вещь. Ты не можешь сказать, что, находясь на одной поляне и борясь за одних и тех же зрителей, ты не участвуешь в конкуренции. Конечно, участвуешь. И объявление конкуренции сразу позиционирует ваш канал с важной стороны: люди видят, что вы готовы бросить вызов самым большим игрокам.

И дальше вы предъявляете основания для участия в борьбе. Эти основания могут выделяться только качеством телевизионного программирования: должно быть много больших и качественных проектов. У вас должны быть главные события.

Количество событий особенно важно, если делаешь спортивный канал. Должны быть трансляции самых важных для зрителей событий. Качественных, ярких, разнообразных. С дополнительными программами, которые помогут провести время с интересом и пользой. Это ответственность перед зрителями. Если у вас нет трансляций основных лиг, то, конечно, вы проигрываете.

– Комментатор Александр Шмурнов, который недавно ушел с «Матч ТВ», сказал, что канал превратился в политический плацдарм. Можно ли сегодня в России работать так, чтобы не стать политическим плацдармом?

– На мой взгляд, спортивный канал был обречен стать частью пропаганды.

Тина появилась на «Матче» как человек, который, конечно, все понимал и был готов реализовать эту задачу, не имея никаких сантиментов по отношению к спорту. Она, наверное, с симпатией относится к спорту, но задачи, поставленные акционерами, для нее намного важнее. И если бы они для нее не были важны, то поставили бы кого-то другого.

Мне кажется, дискуссии вокруг нее можно прекратить за ненадобностью. Сегодня люди – это функции, производные от обстоятельств, – сказал продюсер в интервью Sports.ru.

«Легенда 17» и «Движение вверх» – это идеологические заявления в одежде того времени». Интервью продюсера Александра Роднянского