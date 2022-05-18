Шмурнов о работе на «Матче» после запрета писать о политике в твиттере: «Это походило на торговлю с дьяволом, продажу души. Уйти надо было гораздо раньше»

рассказал о работе на после запрета писать о политике в твиттере.

– Ваша цитата: «Я еще в прошлом октябре решил, что мне с «Матч ТВ» не по пути». Что случилось в прошлом октябре?

– Ну что случилось, поговорили по душам и расписали план действий. Мне сказали: «Ты уходишь завтра, если продолжаешь активно писать о политике в твиттере». А мне нужно было закончить свои дела, которые я уже не мог бросить. Я ответил: «Да, хорошо. На время прекращаю вести себя активно. Жестких высказываний про власть не допущу, но и врать не буду».

Я пообещал это сделать, потому что мне нужно было довести группу академии («Матч! Академия» – курс по подготовке спортивных журналистов – Sports.ru), к которой я уже привык. Я хотел закончить «Футбольное столетие» (цикл исторических передач Шмурнова – Sports.ru). Я хотел написать несколько сценариев для фильмов памяти великих комментаторов и запустить их в работу – про Озерова, Махарадзе, Маслаченко, Розанова.

Да, это походило на торговлю с дьяволом. На продажу души, окей. Я хотел заняться любимыми делами, но не хотел быть вместе с этой системой. Не сомневаюсь, что виноват в этом, что уйти надо было гораздо раньше.

– Вы назвали коллег, которые остались на «Матче», заложниками. Объясните.

– Я знаю, что многие из них разделяют мою позицию, просто не могут себя повести как я. Не все, но многие, предполагаю, тоже хотели бы так. Но у кого-то не такой темперамент. А у меня вот такой.

После 24 февраля я еще отработал два матча, зная, что уже ухожу. Недавно меня спросили, почему я не сделал громких заявлений в эфире, как Марина Овсянникова. Но делать заявления в эфире мне показалось неправильным, достаточно высказываний в соцсетях.

В моих матчах на экране не появлялось поводов для политических разговоров. Если бы они были, как это случилось в матче Бундеслиги («Матч ТВ» несколько раз прерывал трансляции – Sports.ru), то я бы не замолчал то, что происходит на экране. И не сказал бы, что этого нет.

И я не люблю замешивание политики в спортивные матчи, когда там нет даже намека на политику. Зритель на своих экранах видел «Барселону» и «Наполи», и я рассказывал про «Барселону» и «Наполи», – сказал комментатор в интервью .ru.

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