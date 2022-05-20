Черданцев хотел бы вести политическое шоу: «Не в контексте пропаганды, и если бы изменилась конъюнктура. Должно быть разнообразие»

Георгий Черданцев рассказал о желании вести политическое ток-шоу.
- Если тебе предложат вести политическое ток-шоу, ты будешь этим заниматься?
– Это хороший вопрос. Я вообще считаю, что нам очень сильно не хватает разнообразия обсуждаемой повестки дня.
В контексте пропаганды я бы вести не стал, а в каком-то более глубоком и широком, думаю, я бы попробовал. Даже более того, я бы сказал, что мне это было бы интересно.
- То есть, если тебе говорят про шоу «Есть тема»: «Георгий, есть вариант на недельке несколько выпусков провести»...
– Нет. Спортивное мне не интересно.
- То есть ты готов на Первом канале вести шоу политическое?
– Не сегодня. Я говорю гипотетически. Если бы изменилась конъюнктура. И требования – то, что хотя соответствующие руководители увидеть и услышать.
Я считаю, что должно быть разнообразие, потому что существуют разные люди, разные точки зрения. И дискуссия по всяким сложным вопросам должна быть более разнообразной, и различные точки зрения могут быть и должны быть обсуждаемы, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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