Свинов хочет вернуться в «Факел» на правах аренды из «Спартака». Контакты уже начались

Вратарь Илья Свинов хочет вернуться в «Факел» из .

По данным «Матч ТВ», голкипер хотел бы перейти в воронежский клуб на правах аренды. Такое же желание есть и у «Факелы». Стороны уже начали неофициальные контакты, но есть нюансы, связанные с зарплатой Свинова в «Спартаке».

21-летний вратарь перешел в «Спартак» из «Факела» в декабре 2021 года и подписал контакт сроком на 4 года. У Свинова нет матчей за основную команду, в весенней части сезона он трижды сыграл за «Спартак-2».

В следующем сезоне, напомним, будет выступать в .

В «Спартак» перешел 21-летний кипер из «Факела»: гений месяца в ФНЛ, 11 сухих матчей, но есть нюансы