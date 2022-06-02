Свинов хочет вернуться в «Факел» на правах аренды из «Спартака». Контакты уже начались

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Вратарь Илья Свинов хочет вернуться в «Факел» из «Спартака».

По данным «Матч ТВ», голкипер хотел бы перейти в воронежский клуб на правах аренды. Такое же желание есть и у «Факелы». Стороны уже начали неофициальные контакты, но есть нюансы, связанные с зарплатой Свинова в «Спартаке».

21-летний вратарь перешел в «Спартак» из «Факела» в декабре 2021 года и подписал контакт сроком на 4 года. У Свинова нет матчей за основную команду, в весенней части сезона он трижды сыграл за «Спартак-2».

В следующем сезоне, напомним, «Факел» будет выступать в РПЛ.

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