Агент Рассказова об интересе из Европы: «Обострение политической обстановки поставило на этом крест»

Агент Николая Рассказова оценил перспективы защитника перейти в европейский клуб.

– Сколько ваших сейчас в составе красно-белых?

– В основе один – Рассказов. Есть несколько ребят в «Спартаке-2» и молодежке.

– Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»?

– Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест. После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму – все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.

– Цитата Владимира Кузьмичева, экс-сотрудника «Спартака»: «За те 3 месяца, что я отработал в «Спартаке», к Рассказову даже близко не было ни европейского, ни российского интереса».

– Читал. Удивился. При всем уважении к Кузьмичеву, на какой должности он работал в «Спартаке»? Курировал молодежный футбол. С таким же успехом администратор дубля, который закупает мячи, скажет, что не видел предложений по Рассказову. Человек работал три месяца, не имел отношения к первой команде. Чистая отсебятина, но с таким видом, будто он как минимум спортивный директор, – сказал .