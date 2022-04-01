«Рассказов не уровень «Спартака». Ни европейского, ни российского интереса к нему не было при мне». Экс-менеджер «Спартака» Кузьмичев об игроке

Бывший менеджер оценил уровень .

– Рассказов – абсолютно точно не уровень «Спартака». Особенно с учетом того, сколько игровой практики он получал, но так и не смог справиться с нервной системой.

Его ошибки больше идут от головы, под давлением у него не получается. Наверное, ему стоило пораньше уйти в команду уровнем ниже, поиграть там сезон-другой и уже после этого пробовать заиграть в «Спартаке». Лично я его сегодня в «Спартаке» не вижу.

– Новости про интерес к нему от или «Венеции» – агентская история?

– Думаю, да. За те 3 месяца, что я отработал в «Спартаке», даже близко не было ни то что бы европейского интереса, даже российского не было, – сказал экс-куратор системы подготовки молодежи красно-белых .