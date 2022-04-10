Илья Свинов: «Спартак» не вылетит в ФНЛ, думаю. Мы сильная команда и должны быть наверху»

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Илья Свинов заявил, что «Спартак» не вылетит в Олимп-ФНЛ.

Красно-белые обыграли тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России и занимают девятое место в таблице РПЛ.

– После этой победы наконец поутихнут разговоры про то, что «Спартак» вылетает в ФНЛ?

– Думаю, да. Все будет видно в конце сезона, но я думаю, что мы не вылетим. Мы сильная команда и должны быть наверху [таблицы].

– Даже стыков удастся избежать?

– Повторяю: мы должны быть на самых верхних позициях, – заявил вратарь московского клуба.

3:0 – первая крупная победа «Спартака» в РПЛ. А вероятность вылета в ФНЛ упала до 1%

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