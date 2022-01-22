Салах, Мбаппе, Доннарумма, Кьеллини – в сборных 2021-го от Невилла и Каррагера. Оба не включили Роналду и Месси: «Победы на Кубке Америки недостаточно»

Бывшие игроки сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер составили свои сборные лучших игроков 2021 года.

Эксперты Sky Sports составляли команды по схеме 4-3-3.

В сборную экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Невилла вошли Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба – «Ювентус»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и («ПСЖ»).

В команду бывшего защитника Каррагера попали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Джорджо Кьеллини ( ), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Нголо Канте ( ), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Марко Верратти («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Роберт Левандовски ( ) и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

И Невилл, и Каррагер не включили в свои команды нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Лео, ты вне моей команды. Ты играл недостаточно хорошо, даже несмотря на победу в Кубке Америки. Этого недостаточно, чтобы подвинуть моего Мо Салаха из команды.

В начале сезона у нас с Невиллом был спор – Месси или Роналду. Я был за Месси, он за Роналду, но им нет места ни в одной из команд», – отметил Каррагер.