Салах, Мбаппе, Доннарумма, Кьеллини – в сборных 2021-го от Невилла и Каррагера. Оба не включили Роналду и Месси: «Победы на Кубке Америки недостаточно»

Бывшие игроки сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер составили свои сборные лучших игроков 2021 года.
Эксперты Sky Sports составляли команды по схеме 4-3-3.
В сборную экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Невилла вошли Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба – «Ювентус»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
В команду бывшего защитника «Ливерпуля» Каррагера попали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Нголо Канте («Челси»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Марко Верратти («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
И Невилл, и Каррагер не включили в свои команды нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Лео, ты вне моей команды. Ты играл недостаточно хорошо, даже несмотря на победу в Кубке Америки. Этого недостаточно, чтобы подвинуть моего Мо Салаха из команды.
В начале сезона у нас с Невиллом был спор – Месси или Роналду. Я был за Месси, он за Роналду, но им нет места ни в одной из команд», – отметил Каррагер.