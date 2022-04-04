Месси больше нет в топ-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Левандовски, Бензема, Салах и Мбаппе – в топ-4, Роналду – 20-й

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Лионель Месси больше не входит в топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

В середине марта нападающий «ПСЖ» упал с 10-го места на 20-е. В обновленную версию рейтинга, куда входят 20 футболистов, аргентинец не попал. Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занимает 20-ю позицию.

В первую десятку вошли:

1. Роберт Левандовски – «Бавария»

2. Карим Бензема – «Реал Мадрид»

3. Мохамед Салах – «Ливерпуль»

4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»

5. Лука Модрич – «Реал Мадрид»

6. Садьо Мане – «Ливерпуль»

7. Бернарду Силва – «Манчестер Сити»

8. Рияд Марез – «Манчестер Сити»

9. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»

10. Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль».

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