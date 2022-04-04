больше не входит в топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

В середине марта нападающий упал с 10-го места на 20-е. В обновленную версию рейтинга, куда входят 20 футболистов, аргентинец не попал. Форвард занимает 20-ю позицию.

В первую десятку вошли:

1. –

2. Карим Бензема – «Реал Мадрид»

3. Мохамед Салах – «Ливерпуль»

4. – «ПСЖ»

5. Лука Модрич –

6. Садьо Мане – «Ливерпуль»

7. Бернарду Силва –

8. Рияд Марез – «Манчестер Сити»

9. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»

10. Трент Александер-Арнолд – .