Лионель Месси больше не входит в топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.
В середине марта нападающий «ПСЖ» упал с 10-го места на 20-е. В обновленную версию рейтинга, куда входят 20 футболистов, аргентинец не попал. Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занимает 20-ю позицию.
В первую десятку вошли:
1. Роберт Левандовски – «Бавария»
2. Карим Бензема – «Реал Мадрид»
3. Мохамед Салах – «Ливерпуль»
4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»
5. Лука Модрич – «Реал Мадрид»
6. Садьо Мане – «Ливерпуль»
7. Бернарду Силва – «Манчестер Сити»
8. Рияд Марез – «Манчестер Сити»
9. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»
10. Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль».