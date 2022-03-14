Месси опустился с 10-го на 20-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Левандовски, Бензема, Салах и Мбаппе – в топ-4, Роналду – 16-й

Лионель Месси больше не входит в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.
Нападающий «ПСЖ» за неделю упал с 10-го места на 20-е, что связывается с вылетом парижан из Лиги чемпионов в результате поражения от «Реала».
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поднялся на две строчки и теперь занимает 16-ю позицию.
В первую десятку вошли:
1. Роберт Левандовски – «Бавария»
2. Карим Бензема – «Реал Мадрид»
3. Мохамед Салах – «Ливерпуль»
4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»
5. Лука Модрич – «Реал Мадрид»
6. Садьо Мане – «Ливерпуль»
7. Бернарду Силва – «Манчестер Сити»
8. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»
9. Душан Влахович – «Ювентус»
10. Рияд Марез – «Манчестер Сити».