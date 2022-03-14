Месси опустился с 10-го на 20-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Левандовски, Бензема, Салах и Мбаппе – в топ-4, Роналду – 16-й

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Лионель Месси больше не входит в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

Нападающий «ПСЖ» за неделю упал с 10-го места на 20-е, что связывается с вылетом парижан из Лиги чемпионов в результате поражения от «Реала».

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поднялся на две строчки и теперь занимает 16-ю позицию.

В первую десятку вошли:

1. Роберт Левандовски«Бавария»

2. Карим Бензема – «Реал Мадрид»

3. Мохамед Салах – «Ливерпуль»

4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»

5. Лука Модрич – «Реал Мадрид»

6. Садьо Мане – «Ливерпуль»

7. Бернарду Силва – «Манчестер Сити»

8. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»

9. Душан Влахович – «Ювентус»

10. Рияд Марез – «Манчестер Сити».

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