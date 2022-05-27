Кержаков о слухах, что его сменит Галактионов: «Вопросы задавайте руководству «Нижнего», у меня отпуск»

Теги Александр Кержаков Нижний Новгород Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Кержаков отреагировал на слухи о возможном назначении Михаила Галактионова в «Нижний Новгород».

Сегодня появилась информация, что главный тренер молодежной сборной России с большой долей вероятности примет нижегородскую команду и будет совмещать должности.

«Мое место займет Галактионов? Эти вопросы задавайте руководству клуба, потому что у меня сейчас отпуск», — сказал Кержаков.

Под руководством Кержакова «Нижний» в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге финишировал на 11-м месте, набрав в 30 играх 33 очка.

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