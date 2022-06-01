Кержаков о контракте: «Конкретных предложений от «Нижнего» нет. Через неделю стартуют сборы»

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Александр Кержаков рассказал о ситуации с контрактом с «Нижним Новгородом».

«Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня – 1 июня.

Веду ли с клубом переговоры? Ну, поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет.

Сколько готов ждать? По идее, через неделю стартуют предсезонные сборы, у команды должен быть какой-то план работы. Сколько правильно в этой ситуации ждать? Я вот не знаю.

Я соблюдал все правила контракта и буду соблюдать до конца, хоть контракт уже и закончился. У меня был действующий контракт с «Нижним Новгородом», с другими клубами я ничего не обсуждал», – сказал тренер.

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