Кержаков о будущем в «Нижнем Новгороде»: «Сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Нижний Новгород Михаил Галактионов Футбол

Александр Кержаков высказался о своем будущем в «Нижнем Новгороде». 

– Как руководство клуба оценило результаты «Нижнего Новгорода» в прошедшем сезоне?

– Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена.

– Были ли какие-нибудь дополнительные вознаграждения за избежание зоны стыковых матчей?

– Нет, у меня такого в контракте прописано не было.

– Ходят слухи, что в ближайшее время «Нижний Новгород» возглавит Михаил Галактионов. Руководство связывалось с вами по этому поводу?

– Нет со мной это не обсуждалось.

– Задача на новый сезон остается той же?

– Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более, – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода». 

Кержаков возглавил «Нижний» в 2021 году. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ, набрав 33 очка. 

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