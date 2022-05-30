Кержаков о будущем в «Нижнем Новгороде»: «Сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта»

Александр Кержаков высказался о своем будущем в «Нижнем Новгороде».
– Как руководство клуба оценило результаты «Нижнего Новгорода» в прошедшем сезоне?
– Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена.
– Были ли какие-нибудь дополнительные вознаграждения за избежание зоны стыковых матчей?
– Нет, у меня такого в контракте прописано не было.
– Ходят слухи, что в ближайшее время «Нижний Новгород» возглавит Михаил Галактионов. Руководство связывалось с вами по этому поводу?
– Нет со мной это не обсуждалось.
– Задача на новый сезон остается той же?
– Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более, – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».
Кержаков возглавил «Нижний» в 2021 году. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ, набрав 33 очка.