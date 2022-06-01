Бэйл попрощался с «Реалом»: «Вместе мы сотворили моменты, которые войдут в историю клуба и футбола»

попрощался с «Реалом».

Валлиец выступал за клуб с 2013 года. В составе он пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды – чемпионат Испании. Этим летом он покидает команду по истечении срока контракта.

«В этом сообщении я хочу поблагодарить всех своих партнеров, прошлых и нынешний, моих тренеров, сотрудников и болельщиков, поддерживавших меня.

Я пришел сюда девять лет назад молодым парнем, который хотел реализовать свою мечту – играть за «Реал». Надеть эту белоснежную футболку, увидеть эту эмблему на своей груди, сыграть на , завоевать титулы и стать частью того, чем славен этот клуб – победой в Лиге чемпионов.

Сейчас я могу оглянуться назад, поразмыслить и честно признаться, что реализовал мечту – и даже больше.

Быть частью истории этого клуба, добиться того, чего мы добились, – это был невероятный опыт, который я никогда не забуду.

Я также хочу поблагодарить президента , Хосе Анхеля Санчеса и руководство за то, что подарили мне возможность сыграть за этот клуб.

Вместе мы сотворили несколько моментов, которые навсегда войдут в историю клуба и футбола. Это было честью для меня. Спасибо! HALA MADRID!» – написал Бэйл в своем прощальном письме.

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