Тебас о победе «Реала» в ЛЧ: «Очень счастлив. Победы «Мадрида» в еврокубках – триумф испанского футбола»

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Президент Ла Лиги высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов. 

В финале мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» – 1:0.

«Я смотрел финал дома, с женой. Очень счастлив. С давних пор победы «Реала» в еврокубках, на мой взгляд, являются триумфом испанского футбола. 

«Реал» как клуб олицетворяет целостность, ценности и торжество национального спорта. Это правда, что иногда мы не согласны с тем, что делает «Мадрид», но это в большей степени личные вопросы. 

Я поздравил в твиттере всех мадридцев, и его [Флорентино Переса] в том числе», – сказал Хавьер Тебас Europa Press. 

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