Тебас о победе «Реала» в ЛЧ: «Очень счастлив. Победы «Мадрида» в еврокубках – триумф испанского футбола»

Президент Ла Лиги высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

В финале мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» – 1:0.

«Я смотрел финал дома, с женой. Очень счастлив. С давних пор победы «Реала» в еврокубках, на мой взгляд, являются триумфом испанского футбола.

«Реал» как клуб олицетворяет целостность, ценности и торжество национального спорта. Это правда, что иногда мы не согласны с тем, что делает , но это в большей степени личные вопросы.

Я поздравил в твиттере всех мадридцев, и его [ ] в том числе», – сказал Хавьер Тебас Europa Press.