Перес о победе в ЛЧ: «Теперь «Реал» идет за 15-м титулом»

заявил, что «Реал» намерен вновь выиграть Лигу чемпионов.

Президент мадридского клуба высказался после финала с «Ливерпулем» (1:0).

«Триумф в Лиге чемпионов – это кульминация незабываемого сезона, в котором мы также выиграли , в 35-й раз.

Надеемся, это трудное время, через которое мы вынуждены проходить, наконец-то закончится. «Реал» вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом», – сказал Перес.

👑«Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов/КЕЧ. У «Милана» 7 титулов, у «Ливерпуля» осталось 6