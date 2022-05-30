Перес о победе в ЛЧ: «Теперь «Реал» идет за 15-м титулом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес заявил, что «Реал» намерен вновь выиграть Лигу чемпионов.

Президент мадридского клуба высказался после финала с «Ливерпулем» (1:0).

«Триумф в Лиге чемпионов – это кульминация незабываемого сезона, в котором мы также выиграли Ла Лигу, в 35-й раз.

Надеемся, это трудное время, через которое мы вынуждены проходить, наконец-то закончится. «Реал» Мадрид вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом», – сказал Перес.

👑«Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов/КЕЧ. У «Милана» 7 титулов, у «Ливерпуля» осталось 6

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