🖐Бэйл выложил фото после финала ЛЧ: он показывает пять пальцев и держит кубок

выложил фото после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Валлиец опубликовал снимок, на котором он левой рукой держит кубок, завоеванный командой. Правая ладонь полузащитника раскрыта – футболист показывает пять пальцев.

Бэйл не выходил на поле в субботнем финальном матче с «Ливерпулем» (1:0). За время выступлений валлийца в «Реале» команда выигрывала Лигу чемпионов пять раз.

Бэйл перешел в мадридский клуб в 2013 году. В сезоне-2020/21 он возвращался в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Фото: твиттер Гарета Бэйла

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