9 игроков «Реала» догнали Роналду по победам в ЛЧ – по 5. У Хенто их 6

9 игроков «Реала» догнали Криштиану Роналду по числу побед в Лиге чемпионов.
Португалец выигрывал трофей пять раз. Один раз он взял Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и четыре – с «Реалом».
Теперь по пять побед в Лиге чемпионов у Карима Бензема, Марсело, Дани Карвахаля, Луки Модрича, Каземиро, Иско, Тони Крооса, Начо и Гарета Бэйла, который стал первым британцем, выигравшем Лигу чемпионов пять раз.
Отметим, что Кроос один раз выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», а четыре раза – с «Реалом». Остальные восемь игроков все пять побед в турнире одержали в составе «Реала».
Франсиско Хенто, выступавший за «Реал» с 1953 по 1971 год, выигрывал Кубок европейских чемпионов шесть раз. Это рекорд.
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