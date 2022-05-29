9 игроков «Реала» догнали Роналду по победам в ЛЧ – по 5. У Хенто их 6

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9 игроков «Реала» догнали Криштиану Роналду по числу побед в Лиге чемпионов.

Португалец выигрывал трофей пять раз. Один раз он взял Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и четыре – с «Реалом».

Теперь по пять побед в Лиге чемпионов у Карима Бензема, Марсело, Дани Карвахаля, Луки Модрича, Каземиро, Иско, Тони Крооса, Начо и Гарета Бэйла, который стал первым британцем, выигравшем Лигу чемпионов пять раз.

Отметим, что Кроос один раз выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», а четыре раза – с «Реалом». Остальные восемь игроков все пять побед в турнире одержали в составе «Реала».

Франсиско Хенто, выступавший за «Реал» с 1953 по 1971 год, выигрывал Кубок европейских чемпионов шесть раз. Это рекорд.

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