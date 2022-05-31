Федотов о 2-м месте «Сочи»: «Мы обошли все топ-клубы Москвы, «Краснодар» – это дорогого стоит. Только «Зениту» уступили в отдельных компонентах»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил выступление команды в .

Клуб занял второе место по итогам сезона-2021/22, отстав от на 9 очков.

– «Сочи» в прошедшем сезоне не оставил шансов , «Зениту», и «Динамо». Кажется, что футболисты окончательно поняли, что они могут диктовать свои условия любому сопернику. Так ли это?

– Мы анализировали и прежние сезоны, и этот. По всем статистическим выкладкам команда достигла прогресса: по созданию голевых моментов, по надежности в игре в обороне, по игре в прессинге.

Аналитика четко показывает, что «Сочи» заслуженно стал вторым в РПЛ, и в отдельных компонентах мы уступили только «Зениту», который по праву выиграл чемпионат России.

– «Сочи» прыгнул выше головы?

– Мы смогли обойти все топ-клубы Москвы, . Это дорогого стоит. И главное, что мы показывали привлекательный футбол, который был высоко оценен не только нашими болельщиками, но и поклонниками других команд. Это приятная оценка нашей работы.

Рабочая и семейная атмосфера в клубе нам сильно помогала по ходу сезона быть уверенными в своих силах, показывать свои лучшие качества на футбольном поле.

– Когда вы окончательно поняли, что команда не упустит свои первые медали в РПЛ?

– У нас был очень хороший опыт игры в еврокубках. За короткое время существования клуба мы уже сыграли в Лиге конференций, и матчи с «Партизаном» показали, что мы находимся на верном пути, что мы можем выполнить задачу побороться за медали чемпионата, – сказал Федотов.