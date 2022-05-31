Федотов о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита»: «Мы самостоятельная организация. И словом, и игрой дали категоричный ответ. Тема давно закрыта»

опроверг слухи о неспортивном характере противостояния «Сочи» с «Зенитом».

– Вздохнули с облегчением, что за этот сезон ни разу не столкнулись с мемом «Сочи» – фарм-клуб ? Все-таки в предыдущие годы об этом писали в каждом вашем очном матче.

– Жаль, что и вы сейчас поднимаете этот вопрос. Мне кажется, мы и словом, и игрой уже дали столько категоричных ответов на этот вопрос, что тема давно неактуальна.

«Сочи» – самостоятельная организация, у которой свой путь, своя футбольная история. Но журналисты инициируют это обсуждение, задавая вопросы, когда тема давно закрыта. Зачем вы и для чего эти вопросы задаете – для меня загадка. Эта тема не просто закрыта раз и навсегда, для нас она никогда и не открывалась.

– Ваша команда готова реально составлять конкуренцию «Зениту» на протяжении 30 туров? Или пока рано бороться за чемпионство?

– На это влияет множество факторов. Например, надо сохранить этот состав, провести хорошую селекцию и приобрести качественных футболистов, продолжать работу в том же духе. Мы должны выходить на поле и получать удовольствие, показывать характер, – сказал главный тренер .