Депутат Бурлаков о создании «Шахтера» в ДНР: «Идея отличная. Если удастся решить вопрос со спонсорами и игроками, это легендарное событие войдет в историю»

Сергей Бурлаков прокомментировал идею о создании «Шахтера» в ДНР.

«Идея отличная, но реализовать ее непросто. Нужны серьезные вложения. Я уверен, что самый объединяющий вид спорта именно футбол. Сейчас для это актуально как никогда. Напомню, что клуб «Шахтер» покинул ДНР в 2014 году. И все эти непростые восемь лет местные жители скучали по футболу, о чем они часто рассказывают.

Сейчас создание нового клуба – это символическая и очень важная вещь для каждого жителя республики. Если руководству республики удастся решить вопрос со спонсорами и игроками, это станет легендарным событием, которое войдет в историю», – сказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.