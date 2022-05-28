«Москва берет шефство над Донецком и Луганском. Надеюсь, спортивные объекты не останутся без внимания». Депутат Свищев о воссоздании «Шахтера» в ДНР

Депутат Дмитрий Свищев одобрил желание ДНР воссоздать .

«Шахтер» – клуб, который имеет давнюю историю. Такой клуб должен иметь свою домашнюю арену по принадлежности к тому или иному населенному пункту.

Воссоздавать эту команду – очень правильное решение, которое надо поддержать и оказать помощь. В Донецке любят футбол. Это очень правильная идея, которая будет хорошо воспринята всеми жителями и профессионалами.

Сейчас Москва берет шефство над Донецком и Луганском, помогая воссоздавать социальные и культурные объекты. Очень надеюсь, что спортивные объекты не останутся без внимания.

Донецку нужно помогать материально, воссоздавать материально-техническую базу», – сказал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

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