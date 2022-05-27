Депутат Милонов: «Шахтер» может быть только донецким, а в других местах – это «Шахтер» курильщика»

прокомментировал информацию о планах воссоздать «Шахтер».

«Шахтер» – команда Донецка, и настоящий «Шахтер» может быть только донецким, а в других местах – это «Шахтер» курильщика, который жирные украинские олигархи стали использовать.

Уверен, что будет отличным участником , его ждет большое будущее и большие победы в рамках российского чемпионата. Я думаю, на матчах будет аншлаг.

Уверен, что многие, кто уехал из Донецка в Россию, будут приходить поддерживать «Шахтер». К этой команде еще долгое время будет теплое отношение. Независимо от города, к ней будут относиться душевно», – сказал депутат Госдумы.

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