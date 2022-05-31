Николай Наумов: «Рыбус – не первая ласточка и не последняя, легионеры будут уходить. На него оказали политическое давление»

Бывший президент высказался об уходе из клуба.

Сегодня стало известно, что польский защитник покинет команду по истечении срока контракта.

«Думаю, это потеря для «Локомотива», потому что при должной подготовке к сезону Мачей всегда держал планку. Он бы еще пригодился клубу в следующем сезоне, тем более что команда у «Локомотива» молодая, и такой дядька нужен.

Но его уход не стал неожиданностью, потому что легионеры в ближайшее время будут уходить из российских клубов – они хотят видеть себя в Европе, а мы изолированы. Рыбус – не первая ласточка и не последняя.

Безусловно, на Рыбуса было оказано политическое давление. Многие как раз из-за этого и покидают Россию. Уверен, что и на Гиздоля надавили, и после он покинул «Локомотив», и на Шварца было оказано давление. Тут удивляться нечему», – сказал .