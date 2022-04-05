Наумов об отстранении Лоськова и Пашинина: «Вредительство какое-то. Они много лет отдали «Локомотиву» и заслуживают работать в команде»

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Николай Наумов Чемпионат.com Футбол

Николай Наумов высказался о выводе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба «Локо».

«Это очень плохо. Не знаю, что там произошло. Лоськов и Пашинин много лет отдали «Локомотиву», заслуживают того, чтобы работать в команде. Я знаю этих ребят, прекрасно понимаю, как они разбираются в футболе. Печально то, что происходит в клубе.

Пашинин – это мэтр в развитии физической подготовки, он все досконально знает. Даже когда играл, занимался и изучал, носил с собой конспекты. И просто его убрать… когда роль Пашинина очень велика. Вредительство какое-то», – сказал бывший президент «Локомотива».

 

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