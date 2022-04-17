Экс-президент «Локо» Наумов: «Немецкие прожекты нужно засунуть куда подальше. Мампасси не должен играть в РПЛ, совсем слабенький»

предложил «Локомотиву» отказаться от «немецких прожектов».

Бывший президент московского клуба дал комментарий по итогам матча против «Сочи» (2:2).

«Матч получился очень интересным. Такие игры – это то, за что мы любим футбол. Посмотрите, как на последней минуте защитник вытаскивает мяч из ворот после такого удара. Такие качели всегда нравятся!

Огорчает слабая игра «Локомотива» в защите, совсем слабая. совершенно не готов к сезону, а молодой парнишка , по-моему, вообще не туда попал. Он не должен играть в нашем чемпионате. Он совсем слабенький, ему надо тренироваться во второй команде, молодежке.

По такой игре Хапов вообще ни при чем! У него совсем другая роль: расписываться, ходить на конференции, давать интервью. Заур – тренер вратарей, нет смысла вешать на него ответственность за результат «Локомотива». Конечно, он участник тренировочного процесса, но командой руководит Комппер.

Как закончится сезон, нужно определиться, что делать дальше.

Все немецкие прожекты нужно засунуть куда подальше и готовиться как раньше. Нужно работать: команда есть, необходимо наигрывать состав, но для этого нужен тренер», – сказал Наумов.

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