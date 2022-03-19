Агент о призывах исключить Шиманьского и Рыбуса из сборной за игру в РПЛ: «Что они сделали не так? Мы рабы пиара и показухи. Давайте не уничтожать невинных людей»

Агент Мариуш Пекарски выступил в защиту Себастьяна Шиманьского и .

– Есть люди, призывающие исключить Рыбуса и Шиманьского из сборной , пока они продолжают играть в РПЛ. Что вы об этом думаете?

– Почему? За что? Что они сделали не так? Их уничтожают, не разбираясь в вопросе. У меня складывается ощущение, что сегодня имидж и позерство важнее реального положения дел. Мы рабы пиара, показухи, «сердечек» в Twitter.

Я бы хотел, чтобы люди поняли, что некоторые вещи требуют терпения. Нельзя перевернуть свою жизнь в одночасье, разорвать семейные узы, за день все уладить. Взгляните на ситуацию со стороны человека, которого оцениваете. Подумайте о том, что происходит. Наше общество впервые в такой ситуации.

Давайте не будем уничтожать невинных людей, оказавшихся в сложной ситуации, – сказал агент хавбека и защитника .

«На Рыбуса и Шиманьского спустили всех собак, линчуют их в прессе. Мачей в России 9 лет, у него семья – это не вычеркнешь из жизни». Агент о том, почему поляки еще в РПЛ