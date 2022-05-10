«Руководству «Локомотива» плевать на развитие. Происходит прямое обворовывание клуба». Наумов о закрытии «Казанки»

Бывший президент прокомментировал информацию о закрытии «Казанки».

«Для меня решение закрыть проект – это перечеркнуть всю работу, которая велась на протяжении многих лет. Вот сейчас приходят люди, говорящие, что проект неэффективен, но ведь, чтобы было эффективно, надо с этим работать. Для тебя все сделали, приготовили, а ты все ломаешь!

Сломать несложно, а построить тяжело. Сначала говорили, а зачем построили «Сапсан Арену», зачем она нужна? Сейчас не нужна «Казанка», академия, общеобразовательная школа. Давайте все позакрываем!

Экономия? Нет тут никакой экономии, наоборот, это только дополнительные убытки. Бюджет «Казанки» мизерный по сравнению с тем, что из нее можно извлечь. Многие игроки прошли через «Казанку»! Команду создавали для того, чтобы убрать пропасть между молодежкой и основой.

Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», принимают такие решения – это временщики. Руководству плевать на развитие «Локомотива». Происходит прямое обворовывание клуба», – сказал .

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