Кепку, в которой Соболев праздновал победу в Кубке России, отдали в музей «Спартака»

Кепку, в которой праздновал победу в Кубке, отдали в музей .

В финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» – 2:1.

«Кепка моя – и она не первый раз приносит удачу – Соболеву и «Спартаку». После матча Саша вернул мне ее, а директор спартаковского музея Алексей Матвеев попросил кепку для экспозиции. Отказать не посмел.

«Очки [которые надел Джикия] в музей не забрали. Это подарок, который мне сделали Джикия, Самедов и Жано на день рождения в 2017-м, помимо швейцарских часов от всей команды. Каррера вручил мне их на сборах. Через несколько месяцев мы стали чемпионами», – сказал бывший руководитель пресс-службы «Спартака» .