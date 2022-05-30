Соболев, Захарян, Хосонов, Промес, Фомин, Максименко – в символической сборной Кубка России

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России рейтинги РФС Олимп-ФНЛ Динамо Москва Балтика Енисей Ильнур Альшин Алания Владикавказ Георгий Джикия Квинси Промес Даниил Фомин Самюэль Жиго Кристофер Мартинс Перейра Александр Максименко Хетаг Хосонов Мингиян Бевеев Александр Соболев Арсен Захарян Футбол

РФС и БЕТСИТИ составили символическую сборную БЕТСИТИ Кубка России. 

Победу в турнире одержал «Спартак», в финале обыграв «Динамо» – 2:1.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Мингиян Бевеев («Енисей»), Самуэль Жиго, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Ильнур Альшин («Балтика»);

Полузащитники: Хетаг Хосонов («Алания»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»);

Нападающие: Арсен Захарян («Динамо»), Александр Соболев, Квинси Промес (оба – «Спартак»).

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные