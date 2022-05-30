Соболев, Захарян, Хосонов, Промес, Фомин, Максименко – в символической сборной Кубка России

РФС и БЕТСИТИ составили символическую сборную БЕТСИТИ Кубка России.
Победу в турнире одержал «Спартак», в финале обыграв «Динамо» – 2:1.
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);
Защитники: Мингиян Бевеев («Енисей»), Самуэль Жиго, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Ильнур Альшин («Балтика»);
Полузащитники: Хетаг Хосонов («Алания»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»);
Нападающие: Арсен Захарян («Динамо»), Александр Соболев, Квинси Промес (оба – «Спартак»).
Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим