«Уследить за сыном сложнее, чем играть против Робертсона». Вальверде пошутил о защитнике «Ливерпуля», когда сын мешал ему на интервью

Феде Вальверде пошутил над Энди Робертсоном после финала Лиги чемпионов.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) и выиграл Лигу чемпионов. Вальверде в этом матче отдал голевой пас на Винисиуса Жуниора.
После игры полузащитник «Реала» давал интервью, и у него на плечах сидел его сын, который сидел беспокойно и пытался взять медаль, которая висела у отца на шее. Из-за этого Феде постоянно отвлекался от разговора с журналистом.
Отвечая на вопрос об игре против Робертсона, Вальверде пошутил: «Уследить за моим сыном сложнее, чем играть против Робертсона!»