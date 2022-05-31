«Уследить за сыном сложнее, чем играть против Робертсона». Вальверде пошутил о защитнике «Ливерпуля», когда сын мешал ему на интервью

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Феде Вальверде пошутил над Энди Робертсоном после финала Лиги чемпионов.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) и выиграл Лигу чемпионов. Вальверде в этом матче отдал голевой пас на Винисиуса Жуниора.

После игры полузащитник «Реала» давал интервью, и у него на плечах сидел его сын, который сидел беспокойно и пытался взять медаль, которая висела у отца на шее. Из-за этого Феде постоянно отвлекался от разговора с журналистом.

Отвечая на вопрос об игре против Робертсона, Вальверде пошутил: «Уследить за моим сыном сложнее, чем играть против Робертсона!»

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