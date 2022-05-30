«В субботу произошло фиаско, теперь власти Франции пытаются сохранить лицо. Фанаты «Ливерпуля» хорошо вели себя в тяжелых обстоятельствах». Журналист Sky Sports о финале ЛЧ

Журналист Sky Sports отреагировал на обвинения, что на финал ЛЧ пытались незаконно попасть 40 тысяч фанатов .

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала причиной беспорядков именно болельщиков английского клуба.

«Совершенно невероятное заявление. Я не видел доказательств такого количества поддельных билетов. Мы были там, где болельщики «Ливерпуля» терпеливо ждали возможности попасть на стадион.

Фанатам «Ливерпуля» продали 20 тысяч билетов. Не понимаю, на каких доказательствах основано заявление, будто у «Стад де Франс» было до 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» без билетов или с поддельными билетами – и именно они стали причиной беспорядков. Это просто неправда, учитывая то, что видел я.

Насколько я видел, болельщики «Ливерпуля» вели себя очень хорошо в весьма тяжелых обстоятельствах. Их заставили ждать 2-3-4 часа непонятно по какой причине. Никакой информации им не сообщили. Против них без разбора применили слезоточивый газ, перцовые баллончики. С нами это тоже произошло – без всякой причины.

Факты таковы: французские власти пошли в отказ. В субботу произошло настоящее фиаско. Эти события опозорили французские власти, и теперь они пытаются сохранить лицо. Сперва они пытались обвинить фанатов «Ливерпуля» в том, что те поздно явились на стадион. Теперь они говорят, будто 70% болельщиков «Ливерпуля» прибыли с поддельными билетами. Да о таком даже писать стыдно. Вы всерьез утверждаете, будто 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» в субботу пришли без билетов или с подделками?

Надо спросить у властей Франции: если там было 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» без билетов или с поддельными билетами – что с ними произошло? Они что, попали на стадион? Или они ушли? Потому что я не видел, чтобы кто-то уходил», – заявил Каве Солекол.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱