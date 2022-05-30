Аршавин о том, что финал Кубка – самый яркий матч сезона: «По спортивной составляющей – нет. Было поинтересней, когда «Зенит» обыграл «Спартак» 7:1»

Андрей Аршавин высказал мнение об итогах финала Кубка России.
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финальном матче БЕТСИТИ Кубок России.
– Согласны с тем, что это был самый яркий матч прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате России по футболу?
– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет.
А с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.
Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим