Аршавин о том, что финал Кубка – самый яркий матч сезона: «По спортивной составляющей – нет. Было поинтересней, когда «Зенит» обыграл «Спартак» 7:1»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высказал мнение об итогах финала Кубка России.

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финальном матче БЕТСИТИ Кубок России.

– Согласны с тем, что это был самый яркий матч прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате России по футболу?

– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет.

А с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.

Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные