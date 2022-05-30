Аршавин о том, что финал Кубка – самый яркий матч сезона: «По спортивной составляющей – нет. Было поинтересней, когда «Зенит» обыграл «Спартак» 7:1»

высказал мнение об итогах финала Кубка России.

«Спартак» обыграл (2:1) в финальном матче .

– Согласны с тем, что это был самый яркий матч прошедшего сезона с учетом всех, в том числе зенитовских игр в чемпионате России по футболу?

– Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет.

А с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила и той развязки, то в целом да.

Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл со счетом 7:1, было поинтересней, – сказал бывший игрок и сборной России.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим