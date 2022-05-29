Соболев о победе в Кубке России: «Мы чемпионы! Немножко скрасили сезон, 10-е место – непозволительно для «Спартака»

поделился эмоциями после победы «Спартака» в Кубке России.

Красно-белые обыграли (2:1) в финальном матче

– Речь не о лучшем игроке. «Спартак» сегодня выиграл – это самое главное. Эмоции только положительные. Больше нечего сказать.

– «Лужники», антураж финала – что это для вас?

– Ну, наверное, это просто непередаваемо.

Такие эмоции... Я не думал, что буду так волноваться перед игрой, как ребенок. Но я рад, что мы сегодня выиграли и завоевали этот трофей.

– По игре чем вы были лучше «Динамо»?

– Думаю, в первом тайме мы должны были забивать не один, а два как минимум.

Ну и начало второго тайма чуть смазали, поэтому пропустили. Потом забили хороший гол. Ну что сказать.... Мы чемпионы!

– Сезон можно считать при этом Кубке удачным?

– Не могу до конца сказать... Мы просто немножко скрасили, взяли трофей. Конечно, 10-е место – это непозволительно для «Спартака», – сказал нападающий красно-белых в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍

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