Вице-спикер Госдумы Жуков о тренере для «Спартака»: «Есть много настоящих спартаковцев – Карпин, Черчесов, Тихонов. Нужно возродить спартаковский дух»

Вице-спикер Госдумы считает, что «Спартак» должен тренировать бывший игрок клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых намерен уйти из клуба. В «Спартаке» опровергли эту информацию.

«Мы соскучились по таким матчам, как финал Кубка России. Во-первых, это «Лужники». Во-вторых, вывеска – «Динамо». После чемпионата мира 2018 года не помню, чтобы столько людей приходило.

Наш футбол жив, вчерашний матч это доказал. Блестящая организация, отличная игра, все было для болельщиков, настоящий футбольный праздник. Плюс традиции, антураж вокруг этого.

Что касается Ваноли, то давайте подождем проверенной информации. Как спартаковец с большим стажем скажу, что во все времена команда достигала самых больших успехов с российскими тренерами. Очень много достойных настоящих спартаковцев, которые могли бы стать главными тренерами – Карпин, Черчесов, Тихонов и так далее.

Нужно возродить настоящий спартаковский дух в игре команды. Да, «Спартак» очень хорошо сыграл в кубковых матчах, мы видели красивые волевые победы, но это разовые вещи. В последние годы поставленной игры нет», – сказал Александр Жуков в эфире программы «Есть тема!» на .