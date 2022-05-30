Булатов о Ваноли: «Не вижу, за счет чего «Спартак» будет сильнее «Зенита». Федун на эмоциях оставит и даст шанс, наверное»

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Виктор Булатов оценил выступление «Спартака» в прошедшем сезоне.

Экс-игрок москвичей высказался после финала БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и «Динамо» (2:1).

«Пенальти на Литвинове? Очень спорный момент. Локоть был, но не настолько сильно, чтобы нанести травму. Движение локтя было. Наверное, есть строгие рекомендации при касании локтя с лицом. Склоняюсь, что пенальти был.

Можно ли считать сезон [«Спартака»] спасенным? В какой-то мере, да. Не удачным, а спасенным.

Оставлять ли Ваноли? Федун – эмоциональный человек, наверное, на эмоциях оставит и даст шанс. Какого-то прогресса в игре я не видел. Каких-то перспектив, очертаний, наличия стиля, за счет чего будет побеждать, будет сильнее «Зенита», не вижу. Двоякая ситуация.

Ваноли как главный тренер должен расти и прибавлять. Наличие своего игрового кредо мы должны увидеть при нем», – сказал Булатов.

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