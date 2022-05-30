Каттани о Ваноли и победе в Кубке: «Никто из последних тренеров «Спартака» не показывал такой результат за такое короткое время»

высказался о главном тренере .

Спортивный директор московского клуба выразил мнение после победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Останется ли Ваноли? Почему нет? Есть цифры, которые говорят сами за себя. Лично для меня Паоло – лучший. А цифры этот факт подтвердят — он показал лучший старт, чем все последние тренеры «Спартака». Посмотрите сами: матчи-очки-титулы, и вы сами поймете, что Ваноли показал лучший результат.

Никто из последних тренеров «Спартака» не показывал такой результат за такое короткое время», — сказал Каттани.

«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍