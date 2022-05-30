Кавазашвили о Бакаеве в запасе против «Динамо»: «Ваноли поступил непорядочно. Он не имел права не выпускать его»

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Анзор Кавазашвили Зелимхан Бакаев Паоло Ваноли Футбол

Анзор Кавазашвили удивлен, что Зелимхан Бакаев провел матч с «Динамо» (2:1) в запасе.

Экс-вратарь «Спартака» высказался после матча красно-белых с бело-голубыми в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Нельзя думать даже про уход Ваноли, победа в Кубке поможет ему дальше работать. Он сумел поставить команду таким образом, что все выполняют игровую дисциплину.

Не могу понять, что случилось между тренером и Бакаевым, что он даже не допустил его до старта в таком матче. Очень обидно, что Зелимхан после этого уйдет. Ваноли не имел права сегодня не выпускать Бакаева, он все игры играл при нем и принес много побед. Своей игрой поднимал престиж тренеру. Паоло поступил непорядочно», – сказал Кавазашвили.

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