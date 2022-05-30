Карим Бензема: «Золотой мяч» – мечта, она не так далеко. Я выступил лучше, чем в прошлом сезоне»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Футбол

Карим Бензема высказался о «Золотом мяче» после победы в Лиге чемпионов.

– Как я уже говорил, «Золотой мяч» – это мечта...

– Мечта, которая становится все ближе.

– Она не так далеко. Сейчас у меня есть время подумать об этом. Я выступил лучше, чем в прошлом сезоне, и надеюсь, что буду ближе к нему, – сказал форвард «Реала».

С «Мадридом» в этом сезоне Бензема выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Карим стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата (27 голов) и Лиги чемпионов (15 голов).

В этом сезоне 34-летний нападающий забил 44 гола и отдал 15 передач в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Бензема о «Золотом мяче»: «С клубом я не мог выступить лучше – есть трофеи и другие достижения на поле. Посмотрим»

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