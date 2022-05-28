Роналдо считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч» больше Салаха: «Карим проделывал отличную работу многие годы»

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Роналдо считает, что Карим Бензема заслуживает выиграть «Золотой мяч». 

Сегодня «Реал» Бензема встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. 

«Золотой мяч» – Бензема или Салах?

– Оба заслуживают, но я думаю, что Бензема заслуживает больше.

Думаю, все решится сегодня. Но я думаю, что Бензема проделывал отличную работу в течение многих лет. Номер 9, так что... 

– Это сложный выбор?

– Сложный выбор для других, но не для меня! Бензема, на мой взгляд, заслуживает больше, – сказал бывший нападающий сборной Бразилии. 

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