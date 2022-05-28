считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч».

Сегодня Бензема встретится с в финале Лиги чемпионов.

– – Бензема или Салах?

– Оба заслуживают, но я думаю, что Бензема заслуживает больше.

Думаю, все решится сегодня. Но я думаю, что Бензема проделывал отличную работу в течение многих лет. Номер 9, так что...

– Это сложный выбор?

– Сложный выбор для других, но не для меня! Бензема, на мой взгляд, заслуживает больше, – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

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