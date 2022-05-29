Рио Фердинанд: «Спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Будет фарсом, если Бензема не получит его»

считает, что должен получить .

«Думаю, спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Если Карим Бензема не получит «Золотой мяч», это будет настоящим фарсом», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

С в этом сезоне Бензема выиграл , Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Карим стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата (27 голов) и Лиги чемпионов (15 голов).

В этом сезоне 34-летний нападающий забил 44 гола и отдал 15 передач в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Бензема о «Золотом мяче»: «С клубом я не мог выступить лучше – есть трофеи и другие достижения на поле. Посмотрим»

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru