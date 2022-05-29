Рио Фердинанд: «Спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Будет фарсом, если Бензема не получит его»

Рио Фердинанд считает, что Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».
«Думаю, спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Если Карим Бензема не получит «Золотой мяч», это будет настоящим фарсом», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
С «Мадридом» в этом сезоне Бензема выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Карим стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата (27 голов) и Лиги чемпионов (15 голов).
В этом сезоне 34-летний нападающий забил 44 гола и отдал 15 передач в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Бензема о «Золотом мяче»: «С клубом я не мог выступить лучше – есть трофеи и другие достижения на поле. Посмотрим»
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