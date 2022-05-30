Умяров о Люсе Чеботиной: «Ну что это? «Спартак» выиграл. Куда этих динамовских пускают?»

недоволен, что после финала БЕТСИТИ Кубка России выступала Люся Чеботина.

Вчера «Спартак» выиграл у «Динамо» (2:1) в финале турнира и взял Кубок России впервые за 19 лет.

– Если бы у меня голос не сел, я бы лучше всех пел с МакSим. А так не знаю… Рядом со мной стояли Пруцев и Хлусевич, поэтому у меня только их голоса были.

Люся Чеботина? Ну что это? «Спартак» выиграл. Куда этих динамовских пускают? Вообще! Мы там хотели «Ауф» с Жиго устроить.

Думаю, если бы наши фанаты ходили, они бы и на трибунах были. Вроде наши ярые фанаты не ходят – думали, значит, будет больше динамовских. Но в итоге три четверти «Лужников» – болельщики «Спартака». Невероятно!

– Жиго будет проставляться?

– Там много кому нужно. Я не знаю, кто, кроме Баки [Зелимхана Бакаева] – посмотрим. Сначала за Кубок, потом за уход. Надеюсь, поплыву потом на барже. Но я прилечу только 8-го или 9-го. Я хочу, мне сказали об этой акции, – сказал полузащитник «Спартака».

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