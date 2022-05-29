Карим Бензема: «Реал» заслужил победу в ЛЧ, так как играл только с топ-клубами. Не может же везти в каждой игре»

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карим Бензема не считает, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов из-за везения.

«Такие моменты в жизни важны. Всегда приятно выиграть Лигу чемпионов – особенно так, как в этом году. Мы заслужили победу, потому что играли только против топ-клубов. Без шансов! Не может же везти в каждой игре.

Мы заслужили победу, приложив огромные усилия и никогда не сдаваясь. Каждый игрок очень важен. Мы победили благодаря каждому игроку. Это настоящая команда», – сказал форвард «Реала» в интервью Téléfoot.

На пути к финалу «Реал» выбил из Лиги чемпионов «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» в плей-офф играл с «Интером», «Бенфикой» и «Вильярреалом».

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